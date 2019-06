Chiquis Rivera y su regalo de cumpleaños de Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera celebra 34 años de vida rodeada del amor de su familia, de su prometido Lorenzo Méndez y de sus fanáticos. En su perfil de Instagram el cantante del Regional Mexicano y ex vocalista de La Original Banda El Limón, compartió la sorpresa que le dio a su amada con motivo de su cumpleaños.

Lorenzo Méndez llevó serenata a Chiquis Rivera. En el video publicado en sus redes sociales, podemos ver cuando la hija de la fallecida Jenni Rivera sale al balcón de su habitación, luego de escuchar las notas del mariachi.

"Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te siga bendiciendo, tu mamá levantó una buena, te amo", comentó en su post el cantante, a lo que su prometida respondió: "muchas gracias bebé, te amo".

En repetidas ocasiones la joven cantante ha sido criticada por diversas razones; con motivo de su cumpleaños, una vez más Chiquis mandó el siguiente mensaje a sus haters, acompañado de una fotografía donde muestra su gran trasero.

Para aquellos que hacen todo lo posible por derribarme, arruinar mi día y quitarme mi alegría, bueno... ¡pueden besarme el trasero!

"Muy feliz cumpleaños para mí, con defectos y todo celebrando un año más de vida, a mi manera. ¡Gracias a Dios! Con celulitis y todo, anímate y verás”, manifestó en su psot la primogénita de la fallecida Diva de la Banda.

Por otra parte, Chiquis Rivera contó en una reciente entrevista con Univisión un reclamó que le hizo a su mamá; le reprochó que prefería estar más en los escenarios que con su familia. “Siento que amas más estar en el escenario que estar en casa. Es como si amaras a tus fans más que a nosotros. Me siento tan mal por ese comentario que le hice a mi mamá”, confesó entre lágrimas.

Ante el reclamo de su hija, la Gran Señora se limitó a responderle: "ahí es donde soy feliz, en el escenario porque mis fans me aplauden y me aman, no me juzgan. Ellos simplemente me aman”. Chiquis Rivera hoy en día comprende las palabras de su mamá y asimismo, sabe que dicho reclamo no fue el más acertado.

Hace casi siete años de la lamentable muerte de la cantante Jenni Rivera; ¿qué le diriía su hija mayor si pudiera ver de su nuevo a mamá?