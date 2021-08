¿Chiste o falta de respeto? Luisito Comunica se "compara" con Jesucristo en esta FOTO

México. El youtuber y creador de contenido Luisito Comunica, originario de Puebla, México, causa polémica en redes sociales tras publicar una imagen suya en la que se compara con Jesucristo, lo cual desata un gran escándalo.

La imagen que Luisito Comunica no fue del agrado de muchos internautas y se lo hacen saber, incluso lo acusan de no respetar la religión de otros, sin embargo consigue miles de comentarios y casi un millón de Me Gusta.

Francisco Guillermo, nombre real del youtuber, publicó una imagen en Instagram la cual está editada y en ella aparece él y en el resultado final hace parecer que es el Sagrado Corazón de Jesús.

En lo que sería la cara de Jesús aparece la cara de Luisito, en la parte de abajo de la imagen se lee “Feliz Día, cracks” y en la descripción de la publicación Luisito Comunica escribe: “Bendiciones para todos”.

Tal publicación no es bien recibida por muchos internautas, incluso gran parte de sus seguidores le hacen saber que esta vez "se pasó de la raya".

“Va a arder el mundo. Voy por palomitas para empezar a leer comentarios”, escribe uno de sus seguidores, y como este texto, hay anotados alrededor de unos 20 mil y alcanza poco más de un millón de Me Gusta.

Foto de Instagram

“Hasta hoy te sigo... eres un falta de respeto”, “Acabas de echar a perder todo lo bueno que haces”, “Me parece algo de mal gusto”, “Ni modo una seguidora menos, chau”, “Entre broma y broma la verdad y tu súper ego se asoma!!!!", manifiestan otras personas.

Y llaman la atención otros comentarios de personas que no son católica. Una, por ejemplo escribe: “No soy católica, pero debemos respetar las creencias de los demás. Me parece un hombre doble moral el cual sale a marchar por los derechos, libertad e igualdad de los ciudadanos. Pero realmente no expresa lo primordial que es respeto por los demás.”

Luisito Comunica consiguió con dicha publicación llamar la atención del mundo entero y quizá no imaginó que esto sucedería y al momento no ha respondido nada a quienes lo atacan o critican porque se hace pasar por el Sagrado corazón de Jesús.

El famoso estuvo en días pasados en Venezuela haciendo varios reportajes, además vacacionando junto a su guapa novia y se hizo público que sufrió un desmayo en medio de tantos fans que lo sorprendieron para conocerlo y fotografiarse con él.