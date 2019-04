Chris Evans desea esposa, superboda e hijos ya

El ator Chris Evans, protagonista de la película Avengers: Endgame, y uno de los más codiciados en Hollywood, revela que desea encontrar esposa ya, hacer una superboda y tener hijos. Asegura que le encantaría formar una familia a corto plazo.

Chris Evans se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera profesional, pero ya piensa seriamente en que su personal también lo sea y quiere consolidarla, por lo que desea que pronto pueda formar una familia y tener hijos.

Chris Evans, de 37 años de edad, es originario de Boston, y en entrevista con la revista Men's Journal, revela que hace ya un año terminó su relación con la actriz Jenny Slate, y reconoció que está algo cansado de estar soltero y que ahora realmente le gustaría formar una familia:

Chris Evans. Foto AP

Realmente me gustaría tener hijos. Me encantaría. Me gustan las cosas hogareñas, domésticas. Quiero una esposa, quiero hijos, quiero boda, tallar calabazas y decorr árboles de Navidad."

Christopher Robert Evans es el nombre completo del actor y nació el 13 de junio de 1981; es también modelo y director de cineestadounidense. Es conocido por su papel en las películas Capitán América y Los vengadores (como Capitán América).

Ha alcanzado un máximo reconocimiento por interpretar a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel.