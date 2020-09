Chris Evans publica por error su "pack" en Instagram y le llueven memes

México. El actor Chris Evans publica por error su "pack" en Instagram y de inmediato le llueven memes. El intérprete de Capitán América en la película del mismo nombre compartió en su red social una foto del carrete de su celular y no se percató de que había una suya demasiado íntima.

Chris Evans, quien tiene 39 años de edad, es originario de Boston y se ha destacado como director y productor cinematográfico, borró la imagen, pero ya se había hecho viral y se convirtió en el Trendic Topic más importante del día.

Evans hizo estallar las redes sociales este día sábado, ya que de manera accidental publicó su pack en un screenshot de su galería donde se puede ver la foto de lo que parece ser su miembro.

El famoso tiene alrededor de 5,7 millones de seguidores en Instagram y el incidente causa todo tipo de reacciones. Aficionados piden que no se difunda el video, ya que Evans sufrió de ansiedad y tal situación podría representar para él un gran problema.

E inmediatamente se desata en internet una lluvia de memes en los que aluden a la situación que se presenta con Evans este día, respecto a la exhibición de su supuesto miembro en Instagram.

Chris Evans, un triunfador

Christopher Robert Evans es el nombre del famoso, quien ha logrado destacar en la industria del cine de Hollywood y quien en sus inicios como actor participó en la serie Opposite Sex, luego protagonizó la película The Newcomers (2000) y apareció en un episodio de The Fugitive.

Según información en Wikipedia, comienza a hacerse famoso luego de protagonizar la película Not Another Teen Movie (2001) . Es en Nueva York donde estudia teatro y comienza a relacionarse con gente de cine, se hace de relaciones importantes de trabajo y empieza a sobresalir como actor.

Evans consigue fama mundial al interpretar a Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

