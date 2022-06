Chris Evans se vuelve viral tras cambiar su celular; de un iPhone 6S cambió a un 13

Estados Unidos.- Fue un momento icónico para los seguidores del actor estadounidense, Chris Evans, darse cuenta que mantenía un iPhone 6S como su Smartphone de confianza, pese a todas las innovaciones que han tenido los dispositivos Apple, él quería seguir con el que tenía, hasta ahora.

Con el corazón roto, el intérprete del icónico Capitán América tuvo que decirle adiós a su 6S para cambiarlo por un 13, después de 7 años con éste, noticia que dio a conocer a través de sus redes sociales y que de inmediato desató todo tipo de reacciones.

"Descansa en paz iPhone 6S", comenzó el mensaje Evans para decirle adiós a su emblemático teléfono celular. "Tuvimos una buena racha. Echaré de menos tu botón de inicio. No voy a extrañar la batalla nocturna de intentar que cargues. O tus fotos granuladas. O sus caídas repentinas del 100% de la batería, al 15%, a completamente muerta, todo en minutos. Fue un viaje salvaje. Descansa tranquilo, amigo", agregó.

Aunque no se ha destapado por qué Chris Evans se vio obligado a cambiar su dispositivo Apple, se especula que es debido a la nueva actualización, la cual no será compatible con los dispositivos 6S, 6S Plus, SE de primera generación, 7 y 7 Plus. Además, se nota el deterioro externo y se revela el interno también.

Tanto alcance tuvo el famoso iPhone 6S de Chris Evans, el actor de Marvel Studios, que de inmediato se volvió tendencia en Twitter, donde todos recordaron las múltiples ocasiones en que lo vieron con su Smartphone en mano y sorprendiendo por mantener pese al paso de los años y los nuevos lanzamientos de Apple.

