Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger contrajeron matrimonio

Montecito, California.- Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger ya son marido y mujer. Según la revista People la pareja contrajo matrimonio este fin de semana ante familiares, así como sus amistades más cercanas.

Como muchos ya saben, la ahora esposa del actor Chris Pratt es hija de Maria Shriver y su ex Arnold Schwarzenegger. La celebración se llevó a cabo en el Rancho San Ysidro en Montecito, California, cerca de Santa Bárbara.

Según la revista antes mencionada, entre los invitados estuvieron el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn; el actor Rob Lowe, amigo de la familia Shriver-Schwarzenegger. Mientras, la novia celebró hace algunas semanas su despedida de soltera en casa de su madre, junto a personalidades como Oprah Winfrey.

Durante el enlace, las damas de honor llevaron vestidos rosados con faldas de tul.

Este es el primer matrimonio para Katherine Schwarzenegger de 29 años de edad (escritora de profesión) y el segundo para el actor Chris Pratt, quien estuvo casado durante ocho años con la actriz Anna Faris. La expareja tiene un hijo, Jack, de 6 años.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt en la pasada premiere de Avengers: Endgame. Foto: AP

Cabe señalar que Chris y Anna mantienen una relación cordial e incluso, la actriz contó en un episodio de su podcast "Divirce Sucks!" que en conversaciones con su ex esposo ambos han establecido como meta ser capaces de compartir, en su día, una cena de Acción de Gracias con sus respectivas parejas. Esto, al momento, no ha ocurrido.

Sin embargo, la actriz Anna Faris aseguró que para los dos es sumamente importante que el hijo de ambos sea feliz y por eso mantienen un gran respeto mutuo. Incluso, antes de pedirle matrimonio a su novia, Chris se lo notificó a Anna. Ella le deseó felicidad y, en tono jocoso, le indicó que cuenta con una certificación para realizar matrimonios.

A principios de este 2019 Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger dieron a conocer en sus redes sociales su compromiso nupcial.

Dulce Katherine, ¡estoy tan feliz de que hayas dicho que sí!

"Estoy muy emocionado de ir a casarme contigo. Me siento muy orgulloso de vivir la vida a fondo y dentro de la fe a tu lado. ¡Aquí vamos!", manifestó en aquella ocasión.

Katherine Schwarzenegger, hija mayor del actor Arnold Schwarzenegger, escribió el libro para niños "Maverick and Me" en 2017 y otro sobre una autoimagen positiva, "Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back", en 2010.

Hasta el momento los ahora esposos no han compartidos imégenes o detalles de boda.