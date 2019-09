Christian Bach e hija de Rocío Sánchez Azuara se apoyaron mutuamente

Rocío Sánchez Azuara llevó a cabo una transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde no solo agradeció todas las muestras de apoyo en estos momentos difíciles, sino también contó cómo fueron los últimos momentos de su hija Daniela Santiago Sánchez. Aunque su hija no era una figura pública, quiso que su público supiera lo que ocurrió con su hija de su propia voz y no por terceras personas o revistas amarillistas.

La conductora de televisión tiene una estrecha relación con la familia de Humberto Zurita; en su video comentó que su hija Daniela y Christian Bach se apoyaban mutuamente en la enfermedad; Rocío Sánchez Azuara resaltó que la fallecida actriz quería a su hija como propia.

"Desde que Daniela comenzó con esto (su enfermedad) estuvieron ahí Humberto Zurita, Emiliano que es como mi hijo, el hijo de Christian Bach...estuvimos al pendiente, ella de mi hijo José, a Daniela la quería como una hija".

Este año tuve dos pérdidas importantes, febrero 26 Christian Bach, septiembre 23 mi hija Daniela.

"Las dos se reían de mí, mucho; platicaban mucho, se echaban ánimos juntas, vivimos un proceso muy difícil de enfermedades las tres, se ha sido pesado pero le voy a echar ganas, se los prometo".

Humberto Zurita, viudo de Christian Bach, acudió a la misa en memoria de Daniela para darle el pésame a su amiga Rocío Sánchez Azuara.

Daniela murió en los brazos de su mamá. "Falleció el lunes en la madrugada a la 1:15 de la mañana y yo estuve hasta el último segundo que pude estar, murió en mis brazos, murió en paz, hablando conmigo y estando muy en paz".

La joven quien luchó por 20 años contra el Lupus Eritomatoso Sistémico, perdió la vida no sólo por problemas renales, sino por complicaciones coronarias, pues tenía dañadas tres de los cuatros válvulas del corazón y que, aunque en ocasiones su salud parecía mejorar, días después decaía, hasta que finalmente perdió la batalla.

"Ella, valientemente, el día que decidió no más, ese día se fue, se fue, pues, creo yo, muy en paz, se despidió de todas las personas cercanas para ella, incluyendo su perra, que me la quedé yo y bueno, simplemente les doy estos pormenores porque no quiero que se enteren por boca de nadie más”.