Christian Carrasco asegura que salió de ‘Survivor México’ por traición

Sinaloa, México. Christian Carrasco se despidió de las playas de Survivor México en un momento donde toda la dinámica del reality de supervivencia está cambiando, con la llegada de una nueva tribu conocida como “Los otros”, la ruptura de amistades entre compañeros y las traiciones haciéndose cada vez más frecuentes. Christian conversó con DEBATE sobre cómo fueron sus últimos días en el programa.

Desconfianza y engaño

El también atleta siempre destacó por ser uno de los miembros que más puntos aportaba a su equipo durante las competencias, haciendo muestra de sus poderosas habilidades físicas y otorgando importantes victorias a su tribu. Es por eso, que su nominación para ir al duelo de la extinción fue un gran shock no solo para él, si no para todos los seguidores del programa.

“Para empezar yo no iba a ir a la eliminación por temas de puntos, sabíamos que yo era una persona que sí aportaba puntos y por lo tal ya estaba contemplado que iban a ir Karim, Cathe y Jackie. Pero justamente diez minutos antes de la votación, Nahomi me traicionó”, confiesa el sobreviviente.

Christian no logró superar el duelo de extinción y dejó 'Survivor' al final de su semana 8.

A pesar de que sus compañeros de tribu no lo respaldaron durante el duelo de la extinción, Christian aseguró que no les guarda ningún rencor, aunque sí hay un miembro de la tribu Halcón del que aún desconfía y que tiene el control de quien es mandado a eliminación.

“A Nahomi yo la aprecio, es una persona que puedo hablar con ella, pero en temas de juego y Survivor no confío en ella porque siempre decía mentiras sobre mí o incluso yo siento que en cualquier momento me iba a dar la cuchillada por la espalda”.

Triste adiós

Al momento de su salida, Christian conmovió al público cuando comenzó a llorar mientras se despedía del reality. Más allá de los difíciles momentos que tuvo que pasar, el joven de 24 años admitió que le afectó mucho tener que decirle adiós a su sueño.

“La traición como tal pasó a segundo plano, pero yo me puse triste y lloré mucho porque me costó muchísimos años poder llegar ahí. Me dolió porque sabía que tal vez esa oportunidad no se vuelva a presentar otra vez y sabía que podía dar muchísimo más”.

A pesar de que el sueño de convertirse en el ganador de Survivor México ha terminado, Christian espera que su participación en el reality inspire a los televidentes. “Yo quería motivar a la gente, porque sé que hay muchas personas que quisieran estar en Exatlón, Survivor o La Isla, y siempre lo vemos muy difícil, pero les quería demostrar que aunque no ganes el premio mayor, si te comprometes a lograr un sueño y luchas todo valdrá la pena”.