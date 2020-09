Christian Chávez: 'RBD ha demostrado que el pop no ha perdido su corona'

Miami.- Entusiasmado por el éxito del estreno de la música de RBD en las plataformas de "streaming", el artista mexicano Christian Chávez decidió presentar mañana jueves 'Celos', su primer sencillo desde 2012, como un "regalo a los fans" que le han pedido siempre nueva música.

Esta canción fue compuesta por el artista colombiano Esteman y me encantó, porque tiene un sonido moderno, pero sigue dentro del estilo pop en el que he hecho mi carrera y me siento más cómodo", explicó el cantante y actor en entrevista con Efe.