México.- El actor y cantante mexicano Christian Chávez vuelve a ser tema de conversación, esto luego de que sorprendiera a todos modelando un juvenil crop top de color morado y mangas largas que se considera para el uso femenino, desatando así todo tipo de opiniones.

El actor de 38 años, destacado por su participación en la telenovela Rebelde y como integrante del grupo RBD, dividió opiniones en Internet luego de mostrarse modelando la prenda ajustada con un collar de flores, lentes y un short negro.

Desde San Diego, California, Christian Chávez sacó sus dotes de modelo en un atuendo muy a la moda, pero que ha desatado fuertes críticas. Se destacó que sigue los pasos del actor Sergio Mayer Mori, quien recientemente causó furor con su atuendo a la moda estilizado por su novia.

Christian Chávez desata todo tipo de críticas al modelar un crop top morado

"Qué mal que se vista de esa manera", "No me gusta que usen ropa que es para mujer", "Creo que se vería mejor si usara ropa normal", "Todos quieren llamar la atencion así y se ven horribles", se puedo leer entre comentarios de usuarios de Internet en las redes sociales.

A pesar de los duros comentarios que se pudieron destacar en las redes sociales sobre su vestimenta, el actor no se pronunció al respecto, sin embargo, se sabe que él sigue la idea de que la ropa no tiene género, y no es la primera vez que luce una prenda que se considera para uso femenino.

Quienes no dudaron en defenderlo de las críticas fueron diferentes famosos como Marian Seoane, Grettell Valdez, David Alegre, Mónica Huarte y hasta la cuenta de Netflix, plataforma de streaming con la que ha colaborado en diferentes proyectos.

La publicación logró más de 132 mil me gustas, aunque lo colocó en el ojo del huracán, hubo también bastantes comentarios positivos que destacaron su gusto por la moda y también la inclusión de género.

