Christian Chávez pierde el miedo al subir una foto con maquillaje y ajustado crop top

Christian Chávez de 38 años de edad, se considera un alma libre, es decir no le importa el que dirán ya que siempre trata de expresar lo que siente y que mejor manera que en sus redes sociales, donde compartió una foto maquillado, además de lucir un crop top muy coqueto.

Y es que Christian Chávez quien forma parte de la comunidad LGBT se ha encargado de poner en alto a su gente, es decir, se ha convertido en una voz que lucha por los derechos, entre otras cosas, por lo que esta vez quiso publicar la foto con dicho outfit donde aseguró no tener miedo a nada, pues aunque en un principio la pensó decidió publicarla.

"Haciendo reflexión de todo lo que ha pasado por haber alzado la voz, estoy profundamente conmovido del apoyo que he recibido, de cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de mi comunidad y también de tantos aliados, GRACIAS porque nuestra luz y ganas de cambiar el mundo puede más que muchos mensajes de odio, GRACIAS porque lo bueno siempre pesa más!!PD. Esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y saben una cosa … sigo en el proceso de amarme tal como soy , luz y oscuridad", escribe el ex RBD.

Hasta el momento la foto ha generado comentarios de todo tipo, pues lo que desea el también actor mexicano es que sus fans o quien sea no le teman a los insultos o al qué dirán, dejando en claro que todos tienen derecho de mostrarse tal cual sin los prejuicios.

"Te Amamos y siempre te apoyaremos nunca lo dudes", "la ropa no importa, cada uno se pone lo que quiere y nadie tiene que buscar nada ni hablar. Te sigo por tu talento, maravillosa voz y hermosa persona que eres!", escriben las redes sociales por la foto del ex RBD quien es muy popular gracias a la telenovela Rebelde.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que actualmente el artista al parecer está soltero en estos momentos, pues no se le ha sabido sobre un romance.