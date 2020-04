Christian Chávez revela cómo lo obligaron a salir del clóset

Christian Chávez estuvo en la reciente emisión del programa Montse & Joe, donde contó como unas fotografías los "obligaron" a salir del clóset. "La historia es esta, yo ya llevaba dos años casado con mi pareja de aquel entonces y a Pedro Damián le mandaron unas fotos a Televisa".

En ese momento RBD estaba en la cúspide del éxito, "nos seguían muchos niños, entonces, Pedro sabía que tenía mi pareja, pero no sabía que me había casado, entonces, de pronto me habla y me dice 'Christian, ¿que te casaste, wey?', y yo, '¿por qué?', y me dijo, 'vente a mi casa'", relató Christian Chávez.

La manera en que dio a conocer sus preferencias sexuales, no fue la que había imaginado. "Entonces llegué a su casa y me dijo 'mira, llegó esto y están pidiendo tanto dinero, ¿tú qué quieres?' y la neta es que a mí me hubiera gustado que cuando tenía 17 años alguien que hubiera estado en la tele, que hubiera sido coherente y exitoso, hubiera dicho 'soy gay' y eso hubiera cambiado mi proceso totalmente".

El ex RBD también confesó que si mamá tardó muchos años en aceptar que era gay. "Yo platico mucho con chavos que se me acercan y me dicen 'es que mis papás', yo siempre les digo que tengan paciencia, porque también los papás, sobre todo, los papás de nuestra generación fueron educados de una forma en la cual han visto agresividad".

Por ejemplo, mi mamá siempre vio agresión hacia los gays, a su mejor amigo mataron. Es una culpabilidad que los padres de pronto llegan a sentir, a mi mamá le costó 10 años.

