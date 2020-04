Christian Chávez sorprenderá como mujer en La casa de las flores

Christian Chávez, cantante y exintegrante del grupo musical Rebelde, sorprenderá con su caracterización como mujer en la serie de netflix La casa de las flores, cuya tercera temporada se estrena este jueves 23 de abril de 2020.

Christian Chávez, quien también es actor, forma parte del elenco en la tercera temporada de La casa de las flores, serie original del productor Manolo Caro para Netflix.

En entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, Christian Chávez confesó que ha significado para él un tremendo reto el caracterizarse como mujer para actuar en dicha serie de televisión.

Creo que es principalmente porque como gay, uno de pronto tiene miedo a mostrar su feminidad, sobre todo cuando eres actor y sobre todo cuando siempre has tratado de que la gente no vea nada más esa parte y te encasille”.

Christian, originario de Reynosa, Tamaulipas y quien tiene 36 años de edad, adelante que el público de La serie de las flores se sorprenderá con la tercera temporada en el que él hace a un personaje que rompe paradigmas.

El famoso actor y cantante menciona que ya dejó atrás las presiones y sobre todo ya no complace a otros, se siente bien por no ocultar quién es realmente.

Viví mucho tiempo agradando a todo mundo, queriendo tomar personajes o proyectos que no ofendieran, que no fueran en contra de algo que a mí me daba miedo y la verdad es que ahora ya no. Ahora decidí tomar la batuta y vivir en libertad”.