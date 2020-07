Christian Estrada, el ex de Frida Sofía, confiesa que su romance con Ferka es inventado

México. Christian Estrada, el ex de Frida Sofía, y quien es modelo, confiesa que su romance con Ferka es inventado. Lo armaron solamente para hacerse publicidad. "¡Es pura farándula!", refiere en un audio que circula en redes sociales. Ambos so compañeros en el reality show "Guerreros 2020", producción de Magda Rodríguez para Televisa.

De acuerdo a información en distintos portales de noticia, toda esta situación sale a la luz debido a que Ally Dillon, pareja de Christian Estrada en Miami, hizo público que él tiene una relación con ella desde hace varios meses. En una grabación que se difunde en el programa de YouTube "Chisme en Vivo", se le escucha claramente a Christian cómo niega que está enamorado de Ferka Quiroz.

Christian, en la citada grabación, menciona que vive ahora en México y está solo en México, por lo que está siguiendo al pie de la letra las indicaciones de su representante. "Voy a hacer vida en México y voy a hacerla de actor, tengo que hacer lo que él diga”, dice.

Y en entrevista para el programa de televisión "Ventaneando", Ally Dillon, originaria de Ecuador, confiesa que Christian vivía con ella en su departamento en Miami y hace un mes se fue de su lado para irse a radicar a México. En un principio le decía que no le interesaba el mundo del espectáculo, ya que no le gustaba lo que acontecía alrededor de la fama en los artistas.

Decía que se quería casar conmigo, que quería tener hijos conmigo, que soy el amor de su vida. Y todo lo que me decía a mí se lo decía a Frida. Trató muchas veces de dejarme embarazada, me botaba mis pastillas [anticonceptivas] al balcón, me las escondía”, asegura Ally Dillon.