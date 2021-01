Christian Nodal, Belinda y su historia de amor inspiran una obra de arte

La revista People en Español los nombró a Belinda y Christian Nodal como "La pareja del año"; luego de los rumores de que su noviazgo era una estrategia para levantar el rating de la anterior temporada de La Voz México, que se transmitió por TV Azteca, la realidad es que la joven cantante del pop y el cantautor del Regional Mexicano, viven y gozan su noviazgo pese a lo que terceras personas puedan opinar.

Su amor también ha conquistado a sus respectivos fans e inspirado a la creación de obras de arte, tal y como lo mostró Belinda en las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene casi 13 millones de seguidores. La novia del cantante Christian Nodal compartió con sus followers un hermoso cuadro a cargo de Raudal, una marca de arte nacida en Guadalajara, Jalisco.

La intérprete de canciones como "Boba niña nice", "Egoísta" y muchas más, agradeció a la marca de arte Raudal por este detalle que le enviaron hasta su hogar.

Increíble Raudal por esta obra de arte. Los detalles, la expresión, eres demasiado talentosa y además mexicana, que orgullo que haya artistas como tú, única, gracias.

En la página web de esta marca mexicana, resaltan tener la teoría que el diseño interior es una disciplina protectual involucrada en el proceso de formar toda una experiencia, misma que influye directamente en la calidad de vida de las personas. Asimismo describen sus creaciones como arte con un toque de diseño, adaptándose a tendencias de color, texturas, formas, materiales y sobre todo a tendencias sociales, esto implica observar que el arte está mutando.

"Cada cuadro está hecho con entrega, dedicación y con un toque especial que lo hace diferente a otro", señala Raudal, lo cual se puede comprobar en el cuadro que hicieron de Christian Nodal y Belinda. (Celebran su amor por la música mexicana, Reik y Christian Nodal deleitan con su versatilidad).

Belinda Peregrín Schüll, nacida el 15 de agosto de 1992 en Madrid, España, asegura estar viviendo una relación amorosa como nunca antes lo había hecho. En la entrevista que ambos tuvieron para People en Español, mencionó que siempre ha sido una persona muy cerrada con su corazón, "siempre lo tengo en una caja con llave y pues, nunca nadie había tenido (acceso a él), por primera vez en mi vida lo estoy entregando", aseguró la cantante de "El baile del sapito".

Una de las personas más contentas con esta relación amorosa es Silvia Cristina Nodal Jiménez, mamá del cantautor Christian Nodal (originario de Caborca, Sonora). En su pasado cumpleaños en noviembre de 2020, la señora Nodal tuvo de invitada especial en su fiesta a Belinda. En un post en su feed de Instagram, al suegra de la también actriz hizo referencia a los rumores de que este noviazgo era falso.

"La gente habla, la gente dice, al fin esto es real y esto es mi familia, gracias por los que están conmigo en este día tan importante, gracias mi bebé Belinda ❤️ el mejor cumpleaños; realmente cuando se es feliz, se es feliz, gracias por todo".

Por su parte Christian Nodal, compositor de éxitos temas como "Adiós amor", asegura que lo inesperado no necesita explicaciones y así fue, de manera inesperada Belinda y él comenzaron su relación amorosa. "Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa' siempre".