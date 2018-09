Golovkin arruinó la gran noche del cantante Christian Nodal

La noche del pasado 15 de septiembre, debía ser una gran noche para el joven cantante Christian Nodal. Sin embargo, gracias a un capricho del boxeador Gennady Golovkin, no fue así. El intérprete del Regional Mexicano (uno de los más exitosos del momento) había sido elegido para cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea entre "El Canelo" y Golovkin.

Desafortunadamente Christian Nodal interpreto nuestro bello Himno Nacional con una T-Mobile Arena casi vacia, ya que de último momento se decidió que el cantante originario de Sonora, interpretara el Himno Nacional al inicio de la cartelera de Pago Por Evento y no antes de la pelea estelar ("El Canelo" Vs Golovkin) como debió ser.

Pese a esto Christian Nodal lo hizo muy, pero muy bien. Su gran voz emocionó a las personas que estaban dentro de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

En sus redes sociales Christian Nodal compartió un video del momento en que entonó el Himno Nacional Mexicano, el momento que no se vio.

Lo que no se vio pero se vivió. Fue una gran experiencia, una disculpa a todas los fans que estaban esperando el momento.

"Muchas gracias a todos, lo bueno fue que no solo dimos el grito de independencia, también el de victoria del campeón. Pd. no me pregunten qué pasó porque ni yo se".

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la agencia Reforma, aparentemente Golovkin no quiso que se cantara ningún himno momentos antes de su pelea con "El Canelo", como se acostumbra.

El capricho del boxeador se cumplió; la solución de HBO fue que Christian Nodal no cantará el Himno Nacional Mexicano en vivo, pero si que lo cantará fuera de cámaras, cuando la T-Mobile Arena estaba casi vacía.

El cantante Christian Nodal fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano aún con poca gente en la Arena ����#BoxeoxESPN �� #CaneloGGG2 pic.twitter.com/JAelrUwdTA — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 16 de septiembre de 2018

yle="text-align:center">