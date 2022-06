Christian Nodal adelanta detalles de su próximo trabajo en medio de la polémica con J Balvin

Christian Nodal concedió unos minutos a la prensa antes de despegar de la capital del estado de Sonora. Tras haber congregado a más de 40 mil personas en el cierre de las Fiestas del Pitic, el artista originario de Caborca, Sonora, adelantó algunos detalles de la próxima canción en la que está trabajando con un motivo muy especial.

Luego de la polémica desatada por la publicación de J Balvin comparando su aparencia con la del sonorense, Nodal aseguró trabajar en un tema exclusivo contra el colombiano.

En el aeropuerto de la ciudad de Hermosillo se le preguntó sobre el género de la canción a lo que el músico respondió entre risas: "Es un rock. agropecuario, norteño y rap", dijo.

Afirmó que un adelanto de la canción ya pudo ser escuchado por el comediante y presentador de televisión conocido como "El Capi", quien confesó en redes que "no es nada como se lo imaginan, no lo ven venir".

Después volvió a referirse a la especial dedicatoria que tendrá el sencillo:

"Él (Balvin) tiene 50 millones de seguidores, hay que ser consiente, yo lo pagué, cuando pasó lo de Grupo Firme yo lo pagué, y cuando… ¿Qué otra pendejada he hecho? Desde que hice pública mi relación, todo eso lo he venido pagando", dijo un sonriente Nodal.

Cuando se le preguntó por la elección del generó explicó que en su día a día no escucha tanta música del regional mexicano "me gusta el k pop, me gusta el rock, me gusta el rap", señaló.

"A mi lo que me gusta es crear y no seguir una tendencia, enseñarle a las nuevas generaciones que hay muchas tendencias que se pueden crear", añadió.

Te recomendamos leer:

Sobre la recepción del público hermosillense se mostró contento y "muy bendecido, agradecido por poder estar ahí, enfrente de tanta gente" dijo que en su última visita "no estaba “solón” el evento, estaba solo".