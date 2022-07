Christian Nodal adelanta su nueva canción de despecho ¿Indirecta para Belinda?

México.- A pesar de que inició en el mundo de la música regional mexicana, el cantante Christian Nodal explora nuevos horizontes con su talento y prueba el ritmo de la cumbia con su nueva canción, misma que ha adelantado a través de TikTok.

Hace algunas horas, el intérprete de 23 años de edad desató gran emoción entre sus fanáticos luego de compartir una probadita de lo que será su nueva canción, un tema de despecho que ha dado bastante sobre qué hablar, pues aseguran que "tiene nombre y apellido".

El tema se viralizó de inmediato y ha generado bastantes comentarios, ya que la letra va del desamor y recientemente Christian Nodal se vio envuelto en el mismo tema, luego de una pasional relación con una cantante muy importante para la música latina.

Se trata de Belinda, a quien estaría dedicada la nueva canción de Christian Nodal, una presunta indirecta escrita de su puño y letra que ya muchos exigen que sea lanzada en las diferentes plataformas digitales.

"No somos fácil de olvidar, no somos fácil de olvidar. Cantando las de despecho a todo pulmón y aquí no soy el único al que le ha pasado... el compa de al lado también todo lo perdió", se puede escuchar en la letra de la canción que se aleja del clásico género de Nodal y muestra una faceta suya como cumbiero.

Hasta el momento no se ha revelado cuál es el nombre de la nueva canción de cantautor ni tampoco cuál será su fecha de lanzamiento, sin embargo, sus fanáticos ya le han externado su completo apoyo y han compartido por todos lados el adelanto del próximo sencillo de su ídolo.

