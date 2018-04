Christian Nodal pone muy en alto a la música mexicana

Con tan solo 19 años de edad, Christian Nodal se ha convertido en un gran promesa en la música del Regional Mexicano.

En la reciente entrega de los Premios Billboard a la música latina, en su edición número 20, Christian Nodal fue uno de los galardonados más sobresalientes, de todos los cantantes del Regional Mexicano nominados a estos premios (uno de los más importantes después de los Latín Grammy).

El joven interprete, originario de Caborca, estado de Sonora, México se llevó a casa el Billboard Latino a:

Al recoger uno de sus Premios Billboard, Christian Nodal manifestó lleno de emoción ante el público:

Siempre me había tocado ver este programa, hace dos años prendía la televisión para ver a mis artistas favoritos y siempre que le daban un premio, cada artista daba un mensaje de inspiración y que bonito saber que esta vez me toca, porque yo sentí que me hablaban a mi.