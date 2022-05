Christian Nodal ahora sí tatuó toda la mitad de su cara y las redes se quedan impactadas

Christian Nodal de 23 años de edad, no le bastó con cambiar su look por un rubio, pues ahora se hizo un tatuaje en la mitad de su cara de forma horizontal, causando asombro total en redes sociales, pues en un principio se había dicho que solo era parte de un look cuando se presentó en Hermosillo, Sonora, pero en realidad era real.

Fue un tatuaje de forma horizontal el cual adorna el rostro de Christian Nodal, dicho símbolo es muy parecido al de un apache, por lo que algunos amantes de la tinta se mostraron muy felices al elegir este tipo de diseño, el cual consideraron cool, mientras que otros le han dicho que pare de ponerse cosas en la cara.

Y es que desde hace un tiempo el intérprete mexicano comenzó a mostrar un interés particular por la tinta, por lo que poco a poco se fue realizando diversos diseños los cuales han causando polémica y es que cuando se hizo unos en honor a Belinda sus fans le dijeron que por eso era una mala idea hacerse este tipo de diseños, pero más si se trataban por amor, aunque él sigue feliz haciéndolos.

"Y luego se enoja porque le dicen NACO, así ni cómo ayudarlo", "Su estilo de música no concuerda con su apariencia.? Acaso no tiene asesores de imagen o algo por el estilo?", "Wow cómo se desgracian su cuerpo nome inporta verdad pero era un chico lindo sin tatuajes ahora es un periódico", "Su cuerpo su decisión, vivan y dejen vivir, que les importa si se tatúa hasta el alma. En qué les afecta? Bola de criticones", escriben las redes sociales sobre su fisico.

Para quienes no lo saben, Christian Nodal hoy en día es uno de los cantantes mexicanos más populares del momento, pues sigue posicionando varios éxitos en la radio, aunque muchos siguen hablando de su ruptura con Belinda, pues como ya se saben se armó un gran escándalo cuando filtró una conversación, donde la cantante pop le pide dinero para arreglarse los dientes situación que causó polémica, pues para muchos fue un golpe bajo de su parte.