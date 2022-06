Christian Nodal arremete contra J Balvin y le recuerda que Residente lo "despedazó" en una canción

"Lo siento, yo también amanecí bromista", expresó Christian Nodal a manera de sarcasmo, al estar escuchando la canción antes mencionada, luego de que J Balvin se mofara de su look.

Pero esto no terminó aquí. Christian Nodal también le recordó a J Balvin que René Pérez Joglar , mejor conocido en la industria musical como Residente , lo "despedazó" en una canción .

Esto no fue del agrado del ex novio de Belinda y a través de las stories de su perfil en Instagram, arremetió en contra de J Balvin, diciéndole que la diferencia entre ellos, es que él si tiene talento y puede cantar sus composiciones en cualquier lugar.

El joven cantante y compositor Christian Nodal ha dado mucho de que hablar desde hace unas semanas. Anteriormente, acaparó los titulares de la prensa de espectáculos por la "pelea" con su ex suegra Belinda Schüll, así como por haber exhibido a su ex novia, la cantante y actriz española Belinda, por supuestamente pedirle dinero durante el tiempo que estuvieron juntos.

