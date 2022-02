Christian Nodal arremete en contra de su ex Belinda, al lanzar fuerte indirecta en show en Honduras

Y mientras Belinda lanzó una nueva canción en la que dice: "no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras...", su ahora ex novio y prometido Christian Nodal, lanzó una nueva indirecta en contra de la cantante y actriz de telenovelas. Al parecer, la historia de amor de "Nodeli" no terminó en los mejores términos.

Este fin de semana el cantante y compositor de 23 años de edad, originario de Caborca, estado de Sonora, México, ofreció un exitoso concierto en Tegucigalpa, Honduras, como parte del "Forajido Tour 2022", teniendo un lleno total en el Estadio Chochi Sosa.

En una parte del show, al presentar una de las canciones que incluye en su setlist para este tour, Christian Nodal hizo un fuerte comentario que muchos de sus fans, han interpretado como una indirecta para su ex novia Belinda.

La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar.

El intérprete de temas como "Botella tras botella" o "Adiós amor", manifestó que el dinero no puede comprar preciadas cosas "como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad".

Aunque hay varias especulaciones alrededor del ex "Nodeli", hasta el momento se desconocen el o los motivos que los llevaron a cancelar su compromiso.

La semana pasada, Christian Nodal fue el encargado de confirmar la separación: "hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro".

Unos días después, Belinda rompió el silencio y mediante un comunicado, manifestó estar pasado por días difíciles. "Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

Asimismo, la cantante de "El baile del sapito", pidió a sus seguidores que toda su energía sea amor y respeto hacia los demás, "empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente".