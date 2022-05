Christian Nodal arrepentido de hacer quedar a Belinda como una interesada

Quién ya se siente muy mal por haber dejado a Belinda de 32 años, como una mujer interesada, es Christian Nodal de 23, esto de acuerdo a un amigo cercano del cantante, quien le dijo a Tv Notas que el artista supuestamente sabe que 'metió la pata' al filtrar la conversación con su ex.

Aunque deja en claro que no es una manera de justificar lo que hizo, aseguró que Christian Nodal estaba harto de los ataques sufridos en redes sociales, pero que además lo llamaran naco por parte de la madre de Belinda quien fue la causante de su enojo, pues ella aplaudió que su ex yerno fuera llamado naco por una internauta.

"Lo hizo porqué está harto de todos los ataques que sufre en redes y en medios. A tres meses y medio de haber terminado con Belinda sus fans y en específico la mamá de ella siguen especulando y hablando pestes de él", dijo la fuente a Tv Notas en relación con Christian Nodal quien explotó en Twitter hace unos días.

Para quienes no lo saben, Belinda desde hace tiempo ha preferido ya no decir nada de Christian Nodal, pero según algunos internautas quien insiste lanzando indirectas según es el interprete del regional mexicano, aunque esto no ha sido del todo comprobado, pero regresando al tema el supuesto amigo del artista despotricó contra la señora Schull.

Y es que la molestia del famoso también se debe a que fue muy buena gente con su ex suegra, pues cada que se ofrecía le prestaba su jet privado para viajar, entre otras cosas, por lo que el supuesto amigo también está molesto con los comentarios que ha realizado la mamá de la cantante quien antes no se quejaba de dichas acciones.

"Nodal y Belinda siguen enamorados, pero sus familias no les conviene que ellos regresen, prefieren el dinero que ver a sus hijos felices", "La que sale más raspada es Belinda, ella sin hablar ni bueno ni malo de la relación", dicen algunos fans ante la pelea y todo lo que ha pasado desde que se filtró la conversación de la ex pareja en redes.