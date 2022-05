Christian Nodal así le cantaba a sus compañeros cuando trabaja en un corporativo Coppel

Tik Tok se ha convertido en una red social rápida, para investigar sobre el pasado de cualquier famoso, en este caso están circulando algunos videos de Christian Nodal de 23 años de edad, cuando al parecer trabaja en una tienda Coppel hace varios años y se le ve cantando el tema que lo hizo famoso Adiós Amor.

En el video se puede ver a Christian Nodal muy jovencito y cantando el tema que le dio fama internacional convirtiéndolo en uno de los artistas más populares del regional mexicano más populares del momento, además se puede ver con ropa mucho menos extravagante a la que estamos acostumbrados a verlo hoy en día.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a los inicios del cantante y lo felicitaron, pues desde muy jovencitos buscaba darse a conocer en cualquier lugar, dejando en claro que su música era su fuerte, además siempre demostraba una sencillez única que lo dio a conocer ante el público aún más.

"Bueno, eso quiere decir que el éxito no es gratis y que ha trabajado para obtenerlo, y que persona en su juventud no ha cometido errores, o se ha enredado con personas tóxicas?", "Pues esta bn cualquier trabajo es digno, al menos ha ido subiendo de peldaños, y se ha ido superando, no que otros ni eso", "Hay no cristian nodal canto super lindo me robo el corazón.. es un amor", escriben las redes sociales.

Por otro lado, su fama sigue en ascenso, pero esta vez por los chismes y es que su rompimiento con Belinda ha dado mucho de que hablar en estos meses, no solo por el rompimiento en sí, pues las peleas que han tenido estos famosos desde su romance hasta después de la ruptura han dado mucho de que hablar entre sus fans quienes han estado al pendientes de cada una de ellas.

Además, el artista lejos de querer parar todo el chisme, siguen saliendo a la luz muchas cosas negativas de la relación, aunque hace unos días se había dicho en Tv Notas que el cantante mexicano se sentía mal por haber hecho quedar a su ex como interesada.