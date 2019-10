Christian Nodal causa sensación en redes con su nuevo sencillo

Christian Nodal se volvió viral en redes sociales al publicar un adelanto de su nuevo tema musical, Se me olvidó. El cantautor mexicano subió a su Instagram oficial un pedacito de la canción que formaría parte de su tercer material discográfico.

Con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Nodal adelantó el sencillo que describió como algo muy country y mariacheño, revelando que dicho tema estaría incluido en el nuevo disco del cantante.

Rápidamente la canción se volvió un tema del que hablar en Twitter, pues los usuarios de Internet encontraron el tema muy pegadizo y con un ritmo cautivador.

En la letra de la canción se escucha: "Con el alma bien dolida, así comenzó mi vida, me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor y aguantar la calor".

Me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la peda una morrita bien buena me beso y se me olvidó que andaba bien dolido porqué me dejaste, ahora que estoy muy lejos hasta dejé de extrañarte, que pasen la botella que hasta el fondo voy a darle", relata Nodal en su nuevo sencillo.