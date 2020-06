Christian Nodal cautivado por el talento de Anilú Dávila en La Voz México

En una de las recientes emisiones de La Voz México, en su etapa de audiciones, el recuerdo de la cantante española Rocío Dúrcal estuvo muy latente. Anilú Dávila originaria de Torreón, Coahuila logró hacer girar la silla de los coaches Ricardo Montaner y Christian Nodal, con su manera de interpretar el tema "La gata bajo la lluvia" conquistó a los coaches.

Cabe recordar que Anilú Dávila hizo audiciones en la pasada temporada de La Voz México (que ahora se transmite por TV Azteca), pero no consiguió su pase a una siguiente etapa de este programa musical. La cantante decidió formar parte del equipo Nodal.

"En mi experiencia del año pasado aquí yo canté una salsa y pues no se voltearon, pero decidí venir otra vez, sí fue una experiencia muy padre, pero también a la vez un poco amarga porque sí pegó en mi ego de no sirvo y me duró la depresión como medio año. Pero decidí ser valiente y volver acá", comentó Anilú Dávila.

Antes de elegir al equipo Nodal, su ahora coach le dijo estas palabras ante su historia:

Me da mucho gusto que estés transmitiendo ese mensaje a todas las personas que están en casa, de no rendirse.

