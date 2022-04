Christian Nodal confiesa qué nombre le quiere poder a su hija

México.- A través de TikTok se ha vuelto viral en las últimas horas un video de Christian Nodal en el que revela cuál sería el nombre que eligiera si tuviera una hija, causando gran sensación en Internet y comentarios muy divididos.

Fue durante el encuentro del cantante de música regional mexicana con una fan donde lo contó. Mientras sostenía una conversación con la joven, le preguntó su nombre y ella contestó: "Nirvana", una gran sorpresa para él, pues le encanta ese nombre.

Christian Nodal puso una casa de emoción al enterarse y les dijo a las personas que estaban con él en ese momento que es el nombre que le quiere ponerle a una hija, en caso de llegarla a tener algún día.

"¡Güey! cuando tenga una hija se va a llamar Nirvana", expresó el cantante. Posteriormente, Nodal envió un saludo a los seguidores de la joven y se tomó fotografía con ella, demostrando su gran apego con sus fanáticos.

De inmediato los comentarios se hicieron presentes en el video, mismo que suma más de medio millón de reproducciones, entre estos elogiaron la calidez con la que se dirige a su querido público, pero no faltó quien metiera a Belinda, su ex prometida, y explicaron que seguramente a ella no le gustaría dicho nombre.

Aunque cabe mencionar que fue el pasado 13 de febrero, previo al Día de los Enamorados, que Christian Nodal dio a conocer las sospechas que todos tenían; su rompimiento con Belinda, mismo que no ha dejado de dar sobre qué hablar.

