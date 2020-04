Christian Nodal deja en claro que música de Eduin Caz de Grupo Firme no es buena

Christian Nodal dejó sin habla e incluso un poco triste al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, ya que el primero dijo en su cuenta de Instagram que no le gusta mucho su música esto después de que sus fans le insistieran un dueto con él.

Resulta que Nodal hizo un en vivo donde sus fans le preguntaron si haría un en vivo pero la reacción que hizo Nodal cuando le preguntaron por el artista del momento hizo que para muchos cayera en lo prepotente.

Al muchacho no lo conozco, ni tampoco sé que yo tengo problemas con otro artista que dije que no iba a colaborar más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gusta la música del otro artista y personalmente y con todo respeto a mi no me gusta mucho su música, dijo Nodal.

De inmediato los internautas hicieron su propio debate y cuestionaron la actitud de divo del joven cantante.

"Por educación a veces es mejor serrar la boca porque la vida da muchas vueltas", "A mi me gusta Nodal, pero Eduin tiene mucho mejor vos que él", "No hay que escupir hacia arriba Nodal", escribieron en redes.

Eduin de inmediato supo del en vivo de Nodal y dejó en claro que si le gustaba la música de su colega incluso tenía una foto con él, pero la borró pues no le pareció nada agradable lo que dijo de él.

