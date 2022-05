Christian Nodal destapa colaboración junto a BLACKPINK y MOMOLAND

Hasta el momento, las cantantes no se han pronunciado al respecto, sólo Christian Nodal ha tocado el tema. De consolidarse dicha colaboración, el intérprete podría ganar un gran reconocimiento a nivel mundial.

BLACKPINK y MOMOLAND son dos grupos de gran importancia dentro de mundo de la música, no sólo conocidos en su país de origen, sino alrededor del mundo, incluso, en México han logrado un gran reconocimiento, haciéndose de fanáticos por todos lados.

En las redes sociales, usuarios de Internet no han parado de reaccionar al tema, pues sería la primera vez que los dos grupos trabajen al lado de un mexicano. Aunque todavía no se ha revelado de qué tipo de trabajo habla el cantante sonorense, la emoción por el nuevo proyecto se ha notado.

"Voy a hacer algo también con... ¿cómo se llaman? Blackpink... Blackpink y Momoland", compartió el artista durante una transmisión en vivo desde Twitch. La noticia ya le ha dado la vuelta a la Internet, pues es una fusión de talentos muy curiosa y única, por lo que las reacciones no se han hecho esperar.

Durante una reciente transmisión en vivo, el intérprete de 'Adiós amor' sorprendió al revelar que entre sus próximos proyectos está una colaboración con las talentosas jovencitas que están reinando en la música coreana y alrededor del mundo, aunque no dio más detalles al respecto.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.