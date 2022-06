Christian Nodal dice que "si la innombrable", Belinda, le sigue, la demandará como hizo Johnny Depp

Hace unos días se dio a conocer el veredicto del llamado "juicio celebrity de la década", protagonizada por los actores estadounidenses Johnny Depp y Amber Heard. El protagonista de la saga "Piratas del Caribe", demandó a su ex esposa por difamación. Luego de seis semanas de sorprendentes declaraciones, un jurado falló a favor del actor.

Amber Heard deberá pagarle a Johnny Depp 15 millones de dólares como indemnización, pero él también tendrá que pagarle, pues el jurado determinó que se difamaron mutuamente, razón por la que el astro de Hollywood, deberá darle 2 millones de dólares en daños compensatorios.

El cantante y compositor mexicano Christian Nodal, manifestó que si su ex novia y prometida Belinda, sigue supuestamente difamándolo, no dudará en demandarla, tal y como hizo Johnny Depp con Amber Heard.

Así lo hizo saber a través de su nueva canción "Girasol", la cual compuso para J Balvin, tras la fuerte "tiradera" que protagonizaron en redes sociales, originada a raíz de que el reguetonero colombiano se burlara de su actual apariencia física y además, hiciera mención de su ex Belinda en una broma.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar, no quiero bromear contigo, de ti quiero bromear, tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar, cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", dice una parte de la canción antes mencionada.

En otra parte de "Girasol", Christian Nodal señala que "las diferencias entre tú y yo, pend..., es que yo no soy tan mier...". Asimismo, le reclama a J Balvin por burlarse del dolor ajeno.

Para sorpresa de muchos, la cantante y actriz española Belinda, terminó "embarrada" en la canción que su ex novio le dedica a J Balvin, al ser comparada con Amber Heard. En la letra de "Girasol", Christian Nodal se refiere a su ex prometida como "la innombrable".

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo.

Recordemos que Belinda y Christian Nodal tuvieron una relación amorosa durante más de un año, hasta el anillo de compromiso había recibido la intérprete de "El baile del sapito". La historia de amor de "Nodeli" no finalizó en los mejores términos. Fue en febrero pasado, cuando el joven cantante dio a conocer que se habían separado.