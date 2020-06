Christian Nodal, ¿el futuro del regional mexicano o un joven crecido?

México.- En 2019 la revista Rolling Stone definió al sonorense Christian Nodal como “el futuro del regional mexicano”, hecho que sus números avalan, sin embargo, diversos integrantes del regional mexicano lo califícan como "pedante" o "crecido".

El interprete de "Adiós Amor" es uno de los 400 artistas más escuchas mundialmente en Spotify con sus más de 10 millones de oyentes al mes.

Sin duda es uno de lo cantantes del momento en México, pero el medio regional se llenó de opiniones divididas después de que aseguró mediante su cuenta oficial de Intagram que no le gusta la música de Grupo Firme y que jamás colaboraría con ellos.

El mismo Eduin Caz, vocalista de la agrupación mencionada, aseguró que a él sí le gusta el trabajo de Nodal, y dejó ver que tal vez "se subió al ladrillo".

Diversos integrantes el género opinaron sobre lo sucedido, algunos intentaban no involucrarse mucho, otros no dudaron en mostrar su concordancia con Caz, insinuando que tal vez el nacido en Sonora no supo asimilar la fama.

Cantantes como Freddy Vega, Ernesto Barajas, Beto Vega y Virlán García, fueron algunos de los que opinaron sobre el controversial tema en el canal de Youtube Bohemios de Sinaloa, con el requintista y ahora entrevistador Abi Bohemio.

Christian Nodal, muy bien dirigido, se disculpó inmediatamente.

Ya me disculpé con el muchachito, con Eduin, porque sí vi que subió historias bien agüitado mi carnal, pero ya todo 'fine'. Los amo mucho, que tengan un bonito día, concluyó.

Cabe destacar que Caz es cuatro años mayor que el cantante sonorense.

Usuarios en redes sociales también manifestaron su inconformidad por la actitud del involucrado, pues no es la primera polémica que desata.