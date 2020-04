Christian Nodal es atacado por todos y su madre sale a defenderlo

La polémica entre Christian Nodal y Eduin Caz de Grupo Firme sigue estando en el ojo del huracán pues muchos internautas e incluso artistas del medio se le han ido con todo al joven quien dijo que no le gusta la música de dicha agrupación.

Ahora la madre de Nodal se metió al ruedo y defendió con uñas y dientes a su hijo pero sin despotricar en contra de Eduin Caz quien también dijo que no tiene ningún problema con la declaración de Christian es por eso que la señora mandó un mensaje en redes sociales para aclarar más la polémica.

"A mis amigos, mi familia a las personas que sigo y me siguen y que saben que por obvios motivos no estoy frecuentemente en redes sociales no saben cuanto me ha podido no haber respondido al momento este mensaje Sr! @eduincaz", dice al principio del mensaje donde le dijo gracias al vocalista de Firme.

Por si fuera poco la madre del artista reiteró que las disculpas de su hijo sí fueron sinceras pues como todos saben se disculpó por la respuesta franca que hizo sobre la música de Eduin.

Eduin y Christian siguen en la polémica/Instagram

"Así como fue de sincero en decir que no le es de su agradó su música también son sinceras sus disculpas jamás se le ofendió a su persona ni al artista que es usted ni al grupo, pero me agrada una cosa de toda esta controversia que se armó y tengo que felicitarlos a los dos", escribió la madre de Nodal pues ahora todos hablan de ellos.

Cabe mencionar que Nodal ya ha sido criticado anteriormente pues muchos aseguran que la fama se le subió.

