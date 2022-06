Christian Nodal furioso saca a un grupo de personas de su concierto por tirarle hielo

Christian Nodal de 23 años de edad, causó revuelo total en redes sociales, esto después de sacar a un grupo de personas que presenciaba su concierto en Bolivia, pues comenzaron a tirarle hielo, lo que desató la locura entre los internautas, quienes unos lo defendieron, mientras que otros realmente se molestaron por la actitud.

Como muchos ya lo saben, Christian Nodal desde hace unas semanas se encuentra de gira y esta vez decidió parar en Bolivia donde tenía rato queriendo dar un gran show, pero su recibimiento no fue el más cálido al recibir una lluvia de hielo que lejos de controlarse le pidió a seguridad que los sacaran además de que les regresaran su dinero, pues solo quería respeto.

"Sáquenlos a la chingada y paguen su boleto a mí no me estén aventando hielo porque pido respeto y no me están respetando", se escucha a Christian Nodal quien arremetió en contra de los presentes, además el resto del público aplaudió la acción del cantante mexicano en ese momento.

Tras sacar a dichas personas, Christian Nodal pidió respeto y empatía, pues no quiere problemas con nada ni con nadie, pues ha dicho en entrevistas pasadas, además de redes sociales que solo quiere vivir en paz alejado de los escándalos, pues ya no le interesa hacer ningún tipo de polémica desde su rompimiento con Belinda.

"Si no les gusta a que van, atrevidos, bien hecho, que los echaran", "No creo que nadie deba faltarte al respeto, así porque te pueden lastimar, está en su derecho es su trabajo, no creo que a nadie le guste que te avienten hielos en tu trabajo", "Por favor ellos también son humanos y merecen respeto, y no porque sea artista y viva del público tiene que aceptar groserías", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han llamado la atención en cuanto a Christian Nodal es que se le ha visto en modo muy cariñoso con la cantante Cazzu con quien hace poco se le vio tomado de la mano, aunque no ha dicho nada al respecto sobre el supuesto romance, para muchos hace una buena pareja con el chico.