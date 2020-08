Christian Nodal habla por primera vez sobre su noviazgo con Belinda: "el amor es bonito"

Gran sorpresa causó Christian Nodal al confirmar a través de redes sociales su relación amorosa con la también cantante Belinda. La semana pasada el joven cantautor del Regional Mexicano publicó un par de fotografías junto a la también actriz en las stories de su cuenta de Instagram, donde además escribió un smple "te amo". Eso era todo lo que el intérprete había comentado con respecto a este noviazgo.

En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Christian Nodal rompió el silencio sobre su noviazgo con Belinda, mencionando que muchos paparazzis han tratado a toda costa obtener imágenes de ambos. "Al final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido, porque es una figura pública y yo no estaba acostumbrado".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso (nos estaban fotografiando), entonces es una experiencia totalmente diferente, ya me hacía falta andar de buenas así todos los días, el amor es bonito.

Muchos piensan que el romance entre Belinda y Christian Nodal es una farsa para subir el raiting de La Voz México, programa de TV Azteca donde ambos son coaches. "No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios. Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!", manifestó el periodista Alex Kaffie en una pasada columna para el Heraldo de México.

Muchos creen que el romance entre Belinda y Christian Nodal es una farsa. Foto: Instagram @lavoztvazteca

Ante esto Christian Nodal con un tajante "no" dejó muy en claro que su noviazgo con Belinda no es un montaje. Sobre cómo surgió esta relación, el coach de La Voz México contó: "todo loco, ya había pasado en unos premios, ahí fue el primer contacto como amistad y luego ya en La Voz se consolidó todo".

Al confirmarse la relación amorosa entre Belinda y Christian Nodal, rápidamente se publicaron toda clase de memes en redes sociales, algo que el cantante originario de Caborca, Sonora se toma con el mejor de los humores:

Yo tengo amor por los memes, si estoy de malas y me llega un meme chistoso me hace el día, y pues yo vi varios memes ahí, conmigo, no estaba acostumbrado, pero eso siempre pasa, entre más crece todo la gente empieza a hablar.

Por otra parte, hace unos días María José, también coach de la actual temporada de La Voz México, mencionó en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos que Christian Nodal y Belinda comenzaron su noviazgo de manera muy discreta.

Han sido muy, ultra e hiper discretos, súper discretos y calladitos, yo como buena madre veía como sonrisas y cositas así, pero dije: 'igual estoy alucinando', lo importante es que están contentos, que se les ve muy bien, que se quieren bien.

"Agarró de sorpresa a muchísima gente, los dos son muy profesionales y de verdad que fue algo discreto, el amor se les nota y tenía que explotar la bomba, yo no puedo apostar si van a durar o no, a Beli la amo con todo mi corazón y Nodal es un niño con la ternura andando, doble pulgar arriba para el amor", resaltó María José.

También te puede interesar:

Belinda roba suspiros con el sexy top de cristales que usó en La Voz

¿Quiénes han sido los novios de Belinda?

Lupillo Rivera es "la burla" de redes sociales tras noviazgo de Belinda y Christian Nodal