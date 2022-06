Christian Nodal insinúa que Belinda hizo "campaña negra" en su contra

México. El cantante Christian Nodal habla sobre Belinda y asegura en entrevista con Ventaneando que aunque no diga nada ella y su familia saben cómo hacer las cosas para "joderle la carrera".

Aunque Christian Nodal no pronuncia el nombre de Belinda, si señala que en el mundo hay almas buenas y almas malas y refiere que la familia de su ex sabe cómo hacer "campañas negras".

Cuando cuestionan a Nodal respecto a por qué divulgó una conversación privada con Belinda y en la que se exhibía que ella le pide dinero para arreglar sus dientes, contesta que él es real, pero hay gente que hace "campañas negras" y sin decir nada destruyen carreras y personas.

“Yo soy una persona muy real, aquí no se trata de hombres o mujeres, se trata de seres humanos y de almas hay almas buenas y malas, y cuando digo que tener 20 años de carrera, no son en vano, es que saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas.”

Christian Nodal y Belinda fueron pareja durante casi dos años y terminaron en febrero de 2022. Foto de Instagram

"Yo puedo no salir a dar entrevistas, no decir nada y estar haciendo cosas para joder las carreras o a otras personas, como con campañas negras, y yo he estado ahí, yo he visto esas cosas”.

En la misma entrevista, Nodal, cantante de éxitos como Adiós amor y Aquí abajo manda mensaje directo a Belinda: "Yo quisiera seguir los rumbos, ¿entiendes? Los rumbos… y es que ya no se puede porque creo que ya se cruzó una línea.”

Christian Nodal añade que se considera un ser humano igual a los demás y que el hecho de que no haga públicas sus dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces.