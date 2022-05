Christian Nodal interpondría fuerte demanda a la familia de Belinda, comparte Mhoni Vidente

México. Christian Nodal intermpondría fuerte demanda a la familia de Belinda, comparte Mhoni Vidente en sus recientes predicciones, y esto lo ocasionaría el escándalo suscitado entre el cantante y la mamá de Belinda.

Christian Nodal compartió unas capturas de su conversación con Belinda donde confirma el motivo de su separación, siendo el comienzo de una posible venganza por parte de Christian hacia la familia de Belinda.

A través de su canal de YouTube, Mhoni Vidente predice que Christian comenzará una demanda contra la familia de Belinda y le pedirá a su exnovia que le regrese el anillo de compromiso, el cual está valorado en más de tres millones de dólares.

Foto de Instagram

En días pasados una fan de Belinda escribió en redes que no debería regresar con Christian por ningún motivo, puesto que ella era bonita y él un naco, y luego la mamá de Belinda celebró tal comentario con varios emojis de aplausos, lo que molestaría a Christian y su familia, ya que hasta su abuelita en redes llamó "vividoras" a Belinda y a su mamá.

Lo anterior molestaría mucho a Christian, por eso se atrevería a compartir capturas de una conversación con Belinda en las que se confirma que ella le pidió dinero a él y además acusó a los padres de la cantante de vivir a expensa de ella.

“Nodal saca a relucir un screenshot en donde le contesta que en 20 años los padres de Belinda le andan exprimiendo la vida a Belinda. No se va a acabar aquí y va a haber una demanda de Nodal contra la familia de Belinda por un dinero que le deben, como un millón de dólares, aparte del anillo que no se lo regresó", dice Mhoni.

También te recomendamos leer:

Mhoni Vidente además asegura que en los próximos días se revelará la identidad del nuevo novio de Belinda, puesto que no se encuentra sola, y adelanta que se trataría de un hombre joven y europeo: “A Belinda la veo saliendo con un italiano o francés en Europa”.