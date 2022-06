Christian Nodal lanza canción contra J Balvin y la llaman estafa total por su letra

Christian Nodal de 23 años de edad, ya lanzó la esperada canción en contra de J Balvin de 37 y lejos de gustar se convirtió en sinónimo de burlas, pues dejó mucho que desear e incluso muchos usuarios aseguran que no se le entiende nada, por lo que comenzaron a decirle que mejor se debió haber callado.

En el video de no poco más de 15 segundos, se puede ver a Christian Nodal sin playera, con gorra y lentes, además de su guitarra, con la cual empezó a dedicarle a J Balvin varios versos en los que habla de la salud mental del artista e incluso se atreve a decir que sigue en el closet, por lo que muchos usuarios se sorprendieron por lo aburrido de la composición.

"Me encanta nodal, pero tampoco mientas por convivir", "Residente ha de estar "chale, está mejor que la mía", "Enserio a estás alturas quieres atacar a alguien diciendo que "estás en el clóset" que ya madure, luego por eso lo dejan las mujeres por inmaduro, ya siéntese señora", "Jaja esperaba algo bomba, no cuetes jajaja, pues ya que diga quien está en el closet, Balvin o quien y que muestre pruebas porque el chisme es completo no a medias jaja", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Christian Nodal se molestó con J Balvin al enterarse de que el reguetonero se burló de su nuevo look, pero lo que pocos saben es que el colombiano no lo hizo de una mala manera, es decir en ningún momento lo ofendió cosa que el intérprete de Adiós Amor no lo tomó de la mejor manera.

Te puede interesar:

Incluso su pelea entre dimes y diretes dio mucho de que hablar en redes sociales, pues se hicieron tendencia, además a su pelea se sumaron otros artistas convirtiéndose en un circo total, por lo que muchos esperaban que la canción del intérprete mexicano fuera más parecida a la de Residente, pero lejos de eso se convirtió en una burla, pues las redes creen que el artista hizo mucho escándalo por nada, pues el tema no les gustó para nada, ahora esperan una respuesta de J Balvin.