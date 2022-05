Christian Nodal le hace competencia a Belinda y aparece como portada en la revista Playboy

Christian Nodal de 23 años de edad, anda con todo trabajando, desde conciertos hasta modelaje, prueba de ello fue su aparición en la revista Playboy como portada principal a lado de la modelo Natalie López, con quien se le ve haciendo muy buena química en las fotos, pues sus fans se dieron cuenta.

En las fotos se puede ver a Christian Nodal con un estilo semiformal con ropa muy llamativo al estilo del cantante mexicano, pero las tomas a lado de la modelo también dieron de que hablar, pues para muchos sigue siendo un hombre soltero que no ha formalizado con nadie desde el truene que tuvo con su ahora ex prometida Belinda.

Aunque muchos felicitaron al intérprete por seguir con su camino a pesar de la fuerte ruptura, otros lejos de hablar de ese tema le siguen insistiendo en que no debió tatuarse la cara, pues eso le ha quitado atractivo, aunque no es sorpresa que ese estilo le encante a Nodal, ya que la mayoría de sus amigos lucen igual.

"No sé que le ven si aparte de que no es muy agraciado,ese poco de tatuajes en la cara lo afean mas", "Parece pandillero con tanto tatuaje en la cara", "Con todo el respeto .y me disculpo con los fans. Pero es mejor que se valla de modelo que de cantante", "Se ve su prepotencia, otro hombre hubiera puesto la cara de ella a la par con él, pero él ocupa todo el plano y ella pasa a segundo plano, a ese le cogí fastidio desde que le hizo semejante desplante a Belinda el día de su cumpleaños", escriben las redes.

Para quienes no lo saben al artista del regional mexicano se le ha relacionado con varias chicas desde que le puso fin a su romance con Belinda, aunque ha dicho que todas son amigas, además ellas mismas se han rehusado a decir algo por lo que las sospechas crecen aún más.

Por su parte, Belinda también está trabajando muy duro en España, donde se le ve más recuperada tras haber rompido con quien pudo haber sido su esposo.

