Christian Nodal molesto comenta que a nadie le debe importar en que gasta su dinero

Christian Nodal de 23 años de edad, explotó de furia en Twitter, después de que se diera a conocer que se iría a vivir a Los Ángeles por un tiempo, por lo que comenzó a subir algunos videos donde se le ve disfrutando como la ha pasado en plena soltería acudiendo a lugares de lujo junto a otras celebridades.

Tras dichas publicaciones, muchos internautas opinaron que Christian Nodal debería cuidar mejor su dinero en vez de acudir a restaurantes de lujo, además algunos lo llamaron fantoche por dichas excentricidades que ha degustado en estos días, por lo que muy molesto contestó por medio de Twitter lo siguiente.

"Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?", escribió el cantante.

Y es que tras su rompimiento con Belinda, el artista juvenil se ha enfocado más en su persona, como salidas con amigos, tiempo con su familia, incluso se le ha visto conocer a algunas chicas de quienes ya no se ha sabido nada, pero lo que es un hecho es que el cantante mexicano está molestó por lo que opinan los demás acerca de su nuevo estilo de vida.

"No te gusta México para vivir. Pero si para recibir su dinero ... que cómodos somos... cuando haga conciertos no le compren boletos ... no le gusta México", "Pues ya de cada quien, nodal a sus 23 siendo una persona con mucho dinero y éxitoso, puede hacer lo que quiera y disfrutar pero no eres el único que se siente inseguro en un país así, yo a mis 23 a un sigo estudiando una carrera y estoy a finales de mí tesis", fueron los comentarios que lanzaron los internautas.

Otra de las cosas que han notado los fieles fans de Nodal y algunos medios es que se le ha visto tranquilo tras ponerle fin a su compromiso con Belinda, quien también se fue de México para irse a España.

Leer más: David Zepeda responde a quienes ya no quieren verlo de protagonista en las telenovelas