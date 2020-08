Christian Nodal muestra sus mejores pasos de baile al estilo Michael Jackson

México.- Sorprendidos quedaron los fanáticos y seguidores de Christian Nodal, esto cuando el cantante sonorense de 21 años compartió una serie de videos a través de su cuenta de Instagram oficial, en donde se le aprecia mostrando sus mejores pasos de baile frente a la cámara con un atuendo muy a la moda y holgado.

Se trata de un video en el que se le aprecia bailando un tema de Michael Jackson, el Rey del Pop, el intérprete imita los emblemáticos e icónicos pasos del cantante estadounidense, dejando a todos impactados con su gran talento para el baile, sobretodo de otros géneros como los es el pop en inglés, cuando él ha demostrado que el regional mexicano es lo suyo.

En dicho audiovisual, también compartido por una página de club de fans del cantante, se le ve a Nodal muy contento, vistiendo un pantalón café con líneas negras al frente, un suéter oversize negro con estampado de púas, tenis cómodos de calavera, una gorra de camuflaje y lentes, mientras se toma un vaso de una bebida desconocida y se prepara para uno de sus shows en camerinos.

Christian Nodal, a sus 21 años, se ha convertido en uno de los cantantes favoritos de música regional mexicana, pues en su talento inigualable lo ha llevado a ganarse un gran número de fanáticos, asimismo, tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, lugar en el que se mantiene muy activo y constantemente les dedica tiempo a sus fans.

Recientemente, Christian Nodal sorprendió una vez más en las redes sociales, esto al mostrar su gran gusto por la joyería, pues ahora la quiere llevar hasta en los dientes. El intérprete de temas como "Adiós Amor", "Aquí Abajo" y "Se me olvidó", dejó impresionados a sus fanáticos a través de Instagram al presumir una dentadura de oro puro, la cual fue creada especialmente para él; a su medida y con su apellido en la parte inferior de la joya, la cual circuló por Internet y provocó distintas reacciones entre los internautas.

Se trata de dos carillas protectoras dentales de oro y plata, del mejor material, y aunque no se reveló el precio de estas joyas, se conoce que no son nada baratas, por lo que se estimó que le costaron al cantante algunas decenas de miles de pesos, o incluso centenas, pero esto no le importa ni en lo más mínimo al intérprete, ya que se da sus lujos después de trabajar arduamente en lo que más le gusta hacer.

Según la información que se ha obtenido hasta el momento, la costosa pieza fue hecha por Braggao, una exclusiva joyería de Guadalajara, Jalisco, México. En la parte de arriba, se pueden encontrar una letra C, una cruz, la cabeza de una vaca, una bota y la letra N, mientras que en la inferior se aprecia su preciado apellido, "Nodal".

Esta no es la primera vez que Nodal compra en dicha joyería, tiempo atrás, se filtró una fotografía del cantante presumiendo su dentadura de oro blanco y diamantes, esto solo en dos dientes de la parte posterior y dos de la inferior, pero ahora se animó por un lujo más costoso y ostentoso, que dejó a todos impactados.

El pasado 12 de julio, el intérprete sonorense estrenó su tema musical "Aquí abajo", esto luego del estreno de su más reciente álbum en formato EP titulado "Ayayay", el pasado mes de abril, dejando en duda a sus seguidores sobre una extensión de este disco o un nuevo lanzamiento.

El tema "Aquí abajo", mismo que se volvió muy popular en Internet y es ahora uno de los favoritos de sus fans, habla sobre las decepciones amorosas y por lo que sufre normalmente una persona cuando termina su relación; acciones como llorar, tomar y fumar, según remarca el cantante en este nuevo sencillo.

Para el video, Nodal eligió un aire y referencias a los videos musicales de música urbana, pues sin duda alguna, el intérprete ha demostrado que cuando se trata de versatilidad él sabe manejarla muy bien. Por ahora, su video cuenta con más de 6.4 millones de reproducciones después de su estreno, el pasado 09 de julio.

