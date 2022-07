Christian Nodal no lleva ni tres meses con Cazzu y ya le dice te amo causándole muchas criticas

Aunque Christian Nodal de 23 años de edad se quiere alejar de los escándalos, estos parece que lo siguen a todas partes, pues ahora fue severamente criticado en redes sociales y todo porque fue captado en pleno momento amoroso donde le dijo a su novia Cazzu de 28 que ya la ama.

Y es que muchos internautas consideraron que es muy pronto para que Christian Nodal le diga te amo a la cantante argentina, con quien no llevaría más de tres meses de relación, por lo que fue severamente criticado, ya que no es del todo normal que se diga eso en una nueva relación.

Fue antes de subir al escenario cuando el cantante mexicano quien aparece tomado de la mano de la intérprete del trap le dice dicha frase que es considerada una de las más importantes en un romance, pero para muchos está implica muchas cosas como confianza, tiempo, respeto, entre otras cosas, por lo que creen que es muy rápido para que el chico se la diga.

"A esa edad en la actualidad no se tiene claro ni que sexo eres y peor de saber que es el amor si no pregúntenle a Pique", "Si me quiere, no me quiere, si me ama, no me ama. Dure lo que dure. En modo amada, estoy manada", "Con esa edad ellos se aman hot y se odian al otro día cuál es el problema, todos hemos pasado por eso", "Dios hasta en eso se fijan ustedes, ya déjenlo en paz quien no dice te amo en estos tiempos", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Chistian Nodal ha atravesado muchas polémicas en los últimos meses desde que rompió con Belinda, por lo que algunos de sus fans le han dicho que se tome su tiempo para que pueda sanar de muchas cosas, pero lejos de eso prefirió encontrar una novia muy pronto, por lo que fue demasiado criticado.

Cabe mencionar que también se le ha visto quebrarse en los escenarios otra de las cosas que ha alarmado a sus fans, mientras que los haters le han dicho que es el precio de la fama al tener una vida expuesta ante los medios.