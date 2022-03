Christian Nodal pagaría multa millonaria si canta alguna de estas canciones

Pero no sólo Christian Nodal ha tenido que pagar dicha garantía al presentarse en Chihuahua, también todo aquel artista que se presente en el lugar. Quienes terminen sus presentaciones sin entonar narcocorridos o temas que aludan al tema, lograrán recibir el depósito de vuelta.

La información fue brindada por el programa De primera mano, de Gustavo Adolfo Infante , en donde recordó que el gobernador que propuso dicha norma ahora está en la cárcel y reiteró que el intérprete no canta sobre este tipo de temas.

A pesar de esto, es muy probable que Christian Nodal no tenga ningún problema con el asunto, ya que sus canciones no suelen hablar sobre dichos temas y sólo enfrentaría problemas si sorprende interpretando alguna canción enfocada en la delincuencia.

Gilberto Coronel Periodista Web

