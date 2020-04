Christian Nodal pide disculpas a Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Christian Nodal causó gran revuelo en redes sociales por unos comentarios que hizo con respecto a Grupo Firme, una de las agrupaciones que está "arrasando" en el Regional Mexicano. Todo comenzó cuando a través de una ronda de preguntas y respuestas que el cantante con sus fans en las stories de su cuenta en Instagram, se le cuestionó para cuando una colaboración con Grupo Firme.

"Ni al caso y al muchacho (Eduin Caz, líder de Grupo Firme) no lo conozco ni tampoco sea que yo tenga problemas con otros artistas que dije que no iba a colaborar, más bien es que yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y personalmente y con todo respeto, pues a mí no me gusta mucho su música", comentó Christian Nodal. Las críticas no se hicieron esperar para el intérprete originario de Caborca, Sonora.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.

Eduin Caz respondió lo siguiente ante los comentarios de Christian Nodal: "al final de cuentas sé que no le importa y no ve mis historias pero esta bien, a mí me gusta mucho como canta pero un cero por ciento (de posibilidad de hacer un dueto) es un no rotundo, pero no me aguito, lo vamos a dejar y todo bien".

Bueno ya deje de llorar, sí me dolió, la neta sí me dolió, porque me gusta mucho como canta pero bueno ya me sentí mal, equis, saludo para todos.

Ante el revuelo causado Christian Nodal pidió disculpas a Grupo Firme, manifestando haber recibido muchos mensajes de odio. "Hola mi gente, ¿cómo andamos?...hoy me levanté con algo nuevo para mí, un chingo de mensajes de odio, negativos y así y para ser sinceros no me gusta nada de eso".

Quiero aclarar y pedir perdón a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos, ayer hice una actividad de qué tanta probabilidad había de duetos de que yo hiciera algo y no pensé que iba a ofender a alguien.

"Soy muy crudo para decir, estoy muy güey para hablar, entonces, sinceramente, yo lo vi como desde el lado más personal como músico, yo siempre he hecho música que a mí me guste y he hecho duetos con artistas que a mí me gustan y ya entendí que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas y nada, los amo mucho, nunca fue mi intención ofenderlos, no se trata ni de niveles, ni de fama, ni de hacer sentir más chiquito a otro artista ni a otra persona, ni tampoco que 'ah, yo me sienta lo más grande del mundo', simplemente hablé de mis gustos personales".

Ya me disculpé con el muchachito, con Eduin, porque sí vi que subió historias bien agüitado mi carnal, pero ya todo 'fine'. Los amo mucho, que tengan un bonito día, Dios los bendiga mucho.

También te puede interesar:

Christian Nodal lanza "Se me olvidó", la famosa canción del avión

Grupo Firme logra su primer sold out en el Auditorio Telmex

Ella es la sencilla y refinada esposa de Eduin Caz de Grupo Firme