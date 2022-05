Christian Nodal reaparece con look nuevo al estilo J Balvin y aseguran que quiere cerrar ciclos

Christian Nodal de 23 años de edad, se presentó en Hermosillo, Sonora, donde realizó un concierto, pero horas antes se dio un momento para convivir con sus fans, pero lo que más llamó la atención es que ahora es rubio causando revuelo total en las redes pues algunos aseguran que desea cerrar ciclos.

En las fotos se puede ver a Christian Nodal con un corte rapado, en color rubio y con diseños de algunas plantas en color verde con naranja viéndose de lo más extravagante, pero eso no fue todo, los tatuajes de su rostro también le dieron un toque más llamativo a su personalidad.

Aunque a algunos les gustó la manera en que portó dicha imagen, las redes sociales de inmediato hicieron de la suya, pues le empezaron hacer memes, entre los que más destacaron es que se trata de una nueva forma para olvidar a Belinda por completo y empezar de cero, mientras que otros usuarios creen que es otro capricho más para renovar su imagen.

"La vida es para vivir sin prejuicios. Christian Nodal es un artista que se entrega a su arte con talento a manos llenas. Me encanta que se atreve a quebrar el molde y poner a prueba que no hay solo una forma de expresar el amor al regional mexicano. Orgullosamente, fan!", "Jaja una combinación de J Balbin y Maluma pero en pirata", "Una crítica constructiva quítate los tatuaje de la cara no te favorecen. Tan guapo que te veías en tu inicio como cantante", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, el gusto del cantante del regional mexicano por los tatuajes se dio cuando su carrera iba en ascenso y comenzó a relacionarse con artistas de otros géneros musicales como el urbano, pues fue en ese momento que sus fans se empezaron a dar cuenta de como se ponía diversos símbolos.

Otra de las cosas que ha notado el público es que en realidad el intérprete de Adiós Amor en verdad se quiere olvidar de su pasado con Belinda, pues ya no quiere ser el centro de atención en cuanto a los chismes derivados de la conversación que filtró de su ex en redes.