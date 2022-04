Christian Nodal revela quién reemplazará a Belinda en la canción "Por el resto de tu vida"

Christian Nodal confirmó que la canción "Por el resto de tu vida" la cual había grabado con su ex novia Belinda sí saldrá a la luz, pero con la voz de la artista Tini Stoessel.

El cantante de regional mexicano dio a conocer lo anterior durante un live de Twitch al ser cuestionado si "Por el resto de tu vida", que originalmente sería lanzada el pasado 14 de febrero por San Valentín en colaboración con su entonces prometida Belinda, vería la luz.

Tras el rompimiento del compromiso entre Christian Nodal y Belinda, la canción no fue lanzada, por lo que un seguidor del cantante de 23 años le preguntó "Christian, dime si va a salir Por el resto de tu vida".

"Sí, va a salir, pero con Tini", reveló Christian Nodal al referirse a la actriz, cantante y compositora argentina, Martina Stoessel, más conocida como Tini Stoessel.

Fans del cantante comenzaron a cuestionarlo por lanzar la canción sin Belinda, a lo que Nodal respondió "Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale..., lo siento mucho".

De igual forma, Tini fue cuestionada por aceptar el dueto con Christian Nodal, ya que apenas el año pasado la cantante grabó "Niña de la escuela" junto a Belinda y Lola Índigo, donde aseguraron ser amigas cercanas. Stoessel no se ha pronunciado al respecto.

Tini Stoessel reemplazará a Belinda en "Por el resto de tu vida" | Foto: Instagram

Fue a inicios del 2022 que Belinda y Nodal dieron una "probadita" de Por el resto de tu vida a sus seguidores, con una letra de enamorados "Ahora qué hacemos si esto va en serio. El amor solamente pasa una vez en la vida... yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir. Dime si tienes planes, qué vas a hacer por el resto de tu vida, por el resto de tu vida".

La canción que sí alcanzaron a lanzar juntos Belinda y Nodal como pareja fue "Si nos dejan", tema de la telenovela con el mismo nombre, después de este los fans de "Nodeli" pedían que sacaran un tema inédito, mismo que confirmaron y grabaron para ser lanzado en San Valentín de 2022, sin embargo, tan solo dos días antes de los programado, la pareja confirmó su ruptura.