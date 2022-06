Christian Nodal rompe en llanto por todo lo que se dice en medios y redes sobre sus escándalos

Christian Nodal de 23 años de edad, rompió en llanto, esto tras presentarse en Colombia donde lo estaban esperando para dar un show de primera, el cual logró, pero durante un momento muy emotivo se desahogó con su público diciendo que está cansado de todo lo que se dice de él últimamente.

Y es que el nombre de Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán tras haber terminado su romance con Belinda, pues a raíz de esto se han presentado muchas polémicas como el haber filtrado una conversación que tuvo con ella en el pasado, sus moderados cambios de looks, hasta su reciente pelea con J Balvin.

"Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy ¿entienden?, no es justo que medios que nada más por sacar dinero hablan mierda de mí yo no soy un ser humano mierda o sea, tengo soy ser humano como todos ustedes con mis errores y mis defectos yo solamente interpreto mis letras y mi música se los repito yo no soy un buen ejemplo de ser humano ¿entiende? tengo 23 años la diferencia es que lo mío todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no le toman foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo ¿entienden? falta empatía en este mundo y discúlpame necesitaba usar este momento", dijo el joven cantante.

Para quienes no lo saben en estos momentos Christian Nodal mantiene una relación amorosa con la cantante Cazzu con quien se le ve muy feliz dejando en claro que Belinda ya es cosa del pasado y que en efecto ya no quiere saber nada de ella, además está feliz por la gira la cual ha tenido mucho éxito.

"Lo que veo es que lo que le falta a Nodal es parar, parar un tiempo, que sopece lo que ha logrado, analice sus fallos y tome la decisión más importante de su vida, seguir por el camino de la frivolidad", "Esto me recuerda a lo que pasa con Karol g y anuel de que los fans no los dejan ser felices y se la pasan rebajando a sus novias", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que el artista también se ha mostrado un poco más relajado ante las polémicas que lo han venido rodeando desde hace meses.