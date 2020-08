Christian Nodal se casará por culpa de un embarazo y no con Belinda, revela Mhoni Vidente

México. El cantante Christian Nodal se casará por culpa de un embarazo y no precisamente con Belinda, revela Mhoni Vidente en sus predicciones recientes que publica en su canal de YouTube. En el mundo del espectáculo mexicano no se habla ahora de otra cosa más que del supuesto noviazgo entre Belinda y Nodal, pero no llegarán al altar, advierte Vidente.

Mhoni Vidente da a conocer su predicción sobre Belinda y Christian y señala que su romance no es real, incluso cita que ella tiene una relación seria y formal con un político divorciado que le lleva muchos años en la edad.

Christian Nodal es fuerte, 21 años, buen cantante, buen compositor. Sale la carta de los amantes y acaban de decir que anda con Belinda, en el programa que hacen juntos, La Voz México, pero yo creo que no. Belinda sale con alguien más, un político más grande que ella, de 36, 37 años, divorciado y él está saliendo con su exnovia, están platicando”, detalla Mhoni.

De acuerdo con Mhoni Vidente, la relación entre la pareja de La Voz México no prosperará, porque él se casará con alguien más y todo a causa de un embarazo no planeado.

Nodal nos va a dar una sorpresa, nos va a decir que se casa, pero no con Belinda, con alguien más. Su mamá lo sigue protegiendo mucho, eso lo va a llevar a crecer más. Una boda para Nodal por culpa de un embarazo y no será Belinda, próximamente nos va a dar la noticia”.

Y pese a que no visualiza que Belinda y Nodal tengan una relación formal, se atreve a asegurar y sacar a la luz que sí tuvieron relaciones sexuales o pasión; es la carta de Los amantes la que le arroja tal apreciación.

Belinda y Christian Nodal comenzaron a relacionarse en la pasada entrega de los Premios de la Radio de 2019, en Grand Prairie, Texas. En esa ocasión Belinda cantó Amor a primera vista (tema que grabó con Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia). A la revista TVNotas le contó que ella se dio cuenta que no le quitaba la mirada de encima Nodal.

Tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio".

Cuando empezamos las grabaciones de La Voz pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero y comenzó como a caerme bastante pesado."

La declaración de amor

Christian Nodal eligió Puerto Vallarta, Jalisco para declararle su amor a la famosa cantante. En la misma entrevista con TVNotas , Belind contó: "me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble; me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica, había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: '¿quieres ser mi novia?'".

Belinda reitera que Christian le ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y eso le gusta mucho de él. También confesó que físicamente le gusta mucho y aprecia que sea un caballero, amable y atento con ella todo el tiempo.

