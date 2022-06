Christian Nodal se disculpa con J Balvin en pleno concierto pero lo llama mie#$%

El día de ayer, Christian Nodal de 23 años de edad, se presentó en Morelia donde ofreció un concierto de lujo, pues estuvo a reventar como era de esperarse, dio show en todos los aspectos, pues opinó sobre su pleito con J Balvin de 37 donde se arrepintió de dicho zafarrancho, pues al parecer ya habló con él.

Y es que Christian Nodal dijo que las cosas se salieron de control con su colega del género urbano, aunque dijo que las cosas ya quedaron por la paz, el tema Girasol el cual supuestamente va dirigido al colombiano, sí saldrá, pero que según ya no lleva dedicatoria como él mismo lo venía anunciando.

Llevo días encerrado en Hermosillo, Sonora, mis tierras haciendo una canción que aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla va a salir, quiero decir algo okay nunca hay que hacer mierdas en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda en la vida, cuando no estás consiente de cuanto daño le podemos hacer a las personas respétense y respeten a los demás hay que amarnos muchos, somos una raza somos la raza humana no hay que pisar los sueños humanos lo siento mucho Balvin", dijo Christian Nodal.

Para quienes no lo saben, el pleito de estos dos famosos comenzó cuando el reguetonero se burló de la nueva imagen del cantante mexicano, pues muchos lo compararon con él, por lo que J Balvin había lanzado una comparación, situación que no le gustó para nada al intérprete de Adiós Amor, quien se le fue con todo en redes comenzando una pelea la cual se hizo tendencia.

"Está sensible por la situación de Belinda, obviamente después de tanta cosa que le pasó después iba a actuar de esa manera, ya que está en cierto modo a la defensiva y actuó muy probablemente impulsivo", "Como no va a ser pa Balvin .. si hablaste de lo que hablaron por las publicaciones", escriben las redes.

Cabe mencionar que desde hace tiempo Nodal ha dado de que hablar desde el fin de su romance con Belinda, pues salieron muchas cosas a la luz sobre la ex pareja.