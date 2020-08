Christian Nodal se gasta su dinero en tonteras aseguran en redes

Una nueva polémica sacude la vida de Christian Nodal de 21 años, esto después de presumir su nueva dentadura la cuál está hecha de oro blanco y algunas incrustaciones de diamante, pero aunque al cantante le gustó demasiado e incluso las presumió en redes sociales muchos internautas le han dicho que además de verse desagradable con ella, lo han tachado de soberbio desde hace tiempo, esto después de unas series de desplantes en el pasado.



Resulta que varios internautas le han hecho saber a Christian Nodal que desde que hizo dueto con la agrupación Piso 21, con quienes grabó el vídeo Pa' Olvidarme, se le empezó a subir la fama, además lo han tachado de querer adoptar el estilo de varios cantantes de reguetón como la agrupación ya mencionada y otros artistas, con quienes el intérprete tiene relación desde hace algunos años, por lo que su fama se ha venido afectando desde hace un buen tiempo.

La dentadura de Christian Nodal sigue desatando críticas/captura de pantalla

Otra de las situaciones que le trajo problemas a Christian Nodal fue haberle hecho tremendo desplante a Grupo Firme comandado por Eduin Caz quien era gran admirador de Christian Nodal, pero nunca se imaginó que su ídolo le hubiera quitado un sueño y era hacer un dueto con él, algo que el cantante de Adiós Amor dijo tajantemente que no le gustaría, pues aseguró que la música de Grupo Firme no es de su agrado, por lo que las redes sociales estallaron por completo por lo que se fueron con todo al joven constante por su actitud.



Una situación similar le ha pasado en el reality show La Voz, donde Christian Nodal es coach, ya que muchos se han preguntado la razón por la cual el cantante no le mete más interacción con sus compañeros Belinda, María José y Ricardo Montaner, pues los internautas aseguran que le falta desenvolverse un poco más algo que hasta el momento no han podido ver del intérprete ranchero quien sigue siendo señalado de soberbio en redes sociales.

Las críticas de su dentadura

Luego de mostrar su dentadura las críticas no se han hecho esperar para Christian Nodal y le han pedido que se quite dicho lujo que adquirió hace unos días pues aseguran que no le queda, además ha sido tachado hasta de verse feo o que no sabe en qué gastar su dinero, pues algunos internautas aseguran que se ve algo raro ver a Christian Nodal con este tipo de accesorios, incluso sus tatuajes también han sido un poco criticados, ya que no les gusta como está llenando su cuerpo de tinta, algo que a Christian Nodal le ha gustado desde siempre.

"En qué momento les parece atractivo eso son bien caros y todo lo que quiera pero parece que trajera la boca cochina o los dientes sucios", "No pierdas la humildad, también que ibas", "Ya lo perdimos todo lo que hace el dinero", "Nooo, yo amo tu sonrisa hermosa y así no me gusta bebé", "Ya no hayan que hacer con tanto dinero, tan chulo k estaca y hoy ya se Jodió en todo aspecto", "Eso no cuadra contigo, esta vez no puedo darte un like!", "Dicen que los dientes con platino con el tiempo dañan los dientes", le escribieron a Christian Nodal en redes sociales.

Christian Nodal sigue estando en el ojo del huracán/Instagram



Christian Nodal ha dicho en algunas entrevistas que los comentarios en su contra le han llegado a molestar pues no tienen argumento cuando lo ataca, pero siembre ha tratado de tomar lo bueno de cada uno de ellos para mejorar como artista pues aunque parezca imposible, Christian Nodal trata de ser las cosas bien pos sus fans.

Ser real siempre ver a las personas por lo que son y no por lo que tienen , este seguir lo que dice el corazón, fijarme en comentarios, que puedan ser negativos, pero que tienen algún dato que te hagan mejorar o siempre checar las cosas positivas que están pasando en la vida y no basarme en todo lo malo...", dijo Christian Nodal en una entrevista.

Christian Nodal en el amor

Otra de las cosas por las cuales Christian Nodal ha sido cuestionado desde su ascenso a la fama es saber como le va en el amor, pues en ese aspecto siempre ha sido muy privado, ya que no quiere problemas en su romance, esto debido a las preguntas de la prensa cuando se enteran que algún famoso anda de novio.

Y es que Christian Nodal sale con María Fernanda Guzmán, con quien lleva un romance muy privado, pero las cosas no estuvieron del todo bien, entre ellos dos, pues el mismo cantante dijo que su novia se molestó después de que se empezara a decir que salía con Belinda, algo que le causó mucha risa al artista, pues estuvo en problemas con su pareja por dicha especulación.

