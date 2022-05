Christian Nodal se muda a Los Ángeles y gasta millones tras ruptura con Belinda

Pero eso no lo es todo, al visitar el restaurante, de nombre Nusr-Et Steakhouse, del excéntrico chef turco Nusret Gökce, conocido como Salt Bae, también costeó la cuenta de sus amigos, llegando a gastar casi medio millón de pesos por toda la cuenta, lo que dio bastante sobre qué hablar.

Pero no es la primera vez que Christian Nodal evidencia que no escatima en gastos y disfruta de cada peso que gana gracias a su trabajo, es importante mencionar que es el cantante del momento y uno de los favoritos entre el público, pues en otra ocasión destapó lo bien que se la pasa por el país estadounidense.

Estados Unidos.- Recientemente, el cantante mexicano Christian Nodal se vio envuelto en todo tipo de críticas y comentarios luego de destapar los problemas de dinero que tuvo con su exprometida, la también cantante Belinda. Dejando de lado todo ese escándalo, ahora ha sorprendido al mostrar que no escatima en gastos .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.